رصد عبوة مريبة في كرايستشيرش بنيوزيلندا والقبض على رجل

ولنجتون (رويترز) - قالت شرطة نيوزيلندا يوم الثلاثاء إن خبراء المفرقعات عثروا على حقيبة تحوي عبوة مريبة في عقار خال بمدينة كرايستشيرش التي قتل بها مسلح 50 شخصا بالرصاص في مسجدين في مارس آذار الماضي وإنها ألقت القبض على رجل.
وقال قائد شرطة المنطقة جون برايس في بيان إن وحدة المفرقعات أبطلت مفعول العبوة وتم إلقاء القبض على رجل من المدينة عمره 33 عاما.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
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