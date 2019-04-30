واشنطن تعمل على تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

دبي - بواسطة محمد فارس ذكرت تقارير إعلامية الثلاثاء أن الحكومة الأمريكية تعمل حاليا على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين المصرية تنظيما إرهابيا. جاء ذلك بعد لقاء الرئيس المصري السيسي وترامب في البيت الأبيض، وفق نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. © Khalil Mazraawi/AFP/Getty Images Provided by Deutsche Welle

تسعى الحكومة الأمريكية، وفق تقارير إعلامية، إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين المصرية تنظيما أجنبيا إرهابيا. وتبلور الموقف الأمريكي بهذا الاتجاه إثر لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض مطلع نسان/ابريل الجاري، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء (30 نيسان/ابريل 2019) نقلا عن مصادر مطلعة.

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن الحكومة الأمريكية بدأت عقب اللقاء المذكور بين السيسي وترامب طلبت من موظفين ودبلوماسيين البحث في سبل فرض عقوبات على افراد وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

يذكر أن الجماعة تشكل قوة معارضة أساسية ضد الرئيس المصري السيسي، وفي حال فرض عقوبات عليها، فسيكون لذلك تأثير كبير على حركة شخصياتها والشركات العاملة الخاصة بها وربما أيضا على دول داعمة لها، مثل تركيا وقطر.

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وأكدت المتحدثة باسم الرئيس ترامب ساره زاندرز مساعي حكومة واشنطن في هذا الاتجاه. وقالت المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".

يشار إلى أن الحكومة الأمريكية قد وضعت في أواسط نيسان/ابريل الجاري مؤسسة الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية. وتشمل القائمة لحد الآن ايضا تنظيمات إسلاموية مثل داعش وبوكو حرام إلى جانب حركة حماس الفلسطينية.

ح.ع.ح/و.ب (د.ب.أ/رويترز)