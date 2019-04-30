«داعش» يتبنى تفجيرًا في بنجلادش

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

تبنى تنظيم «داعش»، الإثنين، لأول مرة منذ أكثر من سنتين عملية تفجير في بنغلادش، فيما قتل متطرفان على الأقل خلال عملية دهم نفذتها الشرطة.

وتبنى التنظيم، الاثنين، تفجير قنبلة أسفر عن إصابة 3 شرطيين في شارع مؤد إلى سوق غولستان في دكا، حسبما أورد موقع «سايت» الأمريكي.

وهو أول اعتداء يتبناه التنظيم في بنغلادش منذ مارس 2017، حين نفذ اعتداءات بالقنابل في سيلهيت بشمال شرق البلاد.

من جهة أخرى، قتل متطرفان على الأقل في انفجار وقع خلال عملية دهم نفذها عناصر من «كتيبة التدخل السريع»، وحدة النخبة في قوات بنغلادش، بعيد منتصف ليل الإثنين واستهدفت منزلا في بوسيلا بضاحية غرب دكا يشتبه بأنه مخبأ لمتطرفين إسلاميين، حسبما أوضحت السلطات.

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وقال قائد كتيبة التدخل السريع، اللفتنانت كولونيل عاشق بالله، إنهم قوبلوا بإطلاق نار من داخل المنزل.

وتابع أن انفجارا شديدا تلا إطلاق النار ودمر جدران المنزل.

وأضاف أن «وحدة إزالة الألغام التابعة لقواتنا عثرت على أشلاء مقاتلين اثنين في المنزل» موضحا أن «التفجير كان قويا إلى حد مزق الجثتين وهز الحي برمته».

وأوقفت كتيبة التدخل السريع أربعة أشخاص للتحقيق معهم، بينهم حارس المنزل وإمام مسجد مجاور.