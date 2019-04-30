بوجوتا (رويترز) - قال رئيس كولومبيا إيفان دوكي يوم الاثنين إن عملية متعددة الجنسيات لمكافحة المخدرات بقيادة كولومبيا صادرت على مدى 105 أيام الماضية ما يصل إلى 94.2 طن من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار دولار.
وأضاف دوكي أن عمليات مشتركة تضم 18 دولة من أمريكا اللاتينية وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة وكندا ساهمت في مصادرة الكوكايين وكذلك 26.7 طن من الماريجوانا تقدر قيمتها بمبلغ 133.7 مليون دولار.
وقال في بيان "الحرب المستمرة على تهريب المخدرات متعددة الجنسيات وهي مسؤولية منسقة ومشتركة بين الدول".
وأضاف "اليوم باتت جميع البلدان مستهلكة ومنتجة على نحو ما".
ولم يقدم دوكي تفاصيل عن الأماكن التي صودرت منها المخدرات لكن مصدرا في البحرية قال إن معظم عمليات المصادرة حدثت في المياه الدولية في المحيط الهادي والبحر الكاريبي.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
كانت هذه تفاصيل خبر عملية متعددة الجنسيات تقودها كولومبيا تصادر 94.2 طن من الكوكايين في 105 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.