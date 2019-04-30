دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عملية متعددة الجنسيات تقودها كولومبيا تصادر 94.2 طن من الكوكايين في 105 أيام

بوجوتا (رويترز) - قال رئيس كولومبيا إيفان دوكي يوم الاثنين إن عملية متعددة الجنسيات لمكافحة المخدرات بقيادة كولومبيا صادرت على مدى 105 أيام الماضية ما يصل إلى 94.2 طن من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار دولار.

وأضاف دوكي أن عمليات مشتركة تضم 18 دولة من أمريكا اللاتينية وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة وكندا ساهمت في مصادرة الكوكايين وكذلك 26.7 طن من الماريجوانا تقدر قيمتها بمبلغ 133.7 مليون دولار.

وقال في بيان "الحرب المستمرة على تهريب المخدرات متعددة الجنسيات وهي مسؤولية منسقة ومشتركة بين الدول".

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وأضاف "اليوم باتت جميع البلدان مستهلكة ومنتجة على نحو ما".

ولم يقدم دوكي تفاصيل عن الأماكن التي صودرت منها المخدرات لكن مصدرا في البحرية قال إن معظم عمليات المصادرة حدثت في المياه الدولية في المحيط الهادي والبحر الكاريبي.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)