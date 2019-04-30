كتبت- ياسمين محمد
تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال التي ينظمها اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية، عن سبب فشل قطاع النقل العام بالقاهرة، ونجاح شركة "أوبر"؟.
وأجاب الرئيس عن التساؤل قائلًا: "مانجحش لإننا مش جادين، لإننا بنديره بسوء، مش النقل العام بس، والسكة الحديد، والموانئ، والمصانع، كل القطاعات، بس مش انت السبب، ومش أنا، كلنا مع بعض السبب في الفشل والنجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر "لماذا فشل النقل العام في القاهرة ونجحت أوبر؟".. السيسي يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.