"لماذا فشل النقل العام في القاهرة ونجحت أوبر؟".. السيسي يجيب

كتبت- ياسمين محمد

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال التي ينظمها اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية، عن سبب فشل قطاع النقل العام بالقاهرة، ونجاح شركة "أوبر"؟.

وأجاب الرئيس عن التساؤل قائلًا: "مانجحش لإننا مش جادين، لإننا بنديره بسوء، مش النقل العام بس، والسكة الحديد، والموانئ، والمصانع، كل القطاعات، بس مش انت السبب، ومش أنا، كلنا مع بعض السبب في الفشل والنجاح".