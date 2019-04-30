السيسي يكشف أسباب فشل النقل العام في القاهرة ونجاح أوبر ويوجه رسالة للمصريين : لسه بدري أوي ولازم نجري ونشتغل

الموجز - إعداد - محمد علي هاشم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما شهدته مصر من إنجازات خلال السنوات الماضية، يمثل جهد المواطنين: "كل المصريين اشتغلوا، وقبل كدا كمان كان المصريين بيشتغلوا، هي مصر اتعملت غير بشعبها؟" موضحًا أن قيام الحضارة يتطلب العمل بالجد والإتقان والمثابرة.

جاء هذا خلال كلمته، باحتفالية عيد العمال، التي ينظمها اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، بمحافظة الإسكندرية.

ونوه الرئيس إلى القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات: "إنتوا بتقولوا ده ثمار الإصلاح، ثمار إيه هو إحنا عملنا حاجة، والله العظيم أنا صادق معاكم لسه، لو فاكرين إن زيادة الحد الأدنى للأجور ثمار للإصلاح، يبقى اضحك عليكم، لسه بدري أوي، عمل يساوي العمل ده مئات وآلاف المرات، الدول مش بتبطل شغل؛ لإن المنافسة مش بتنتهي".

وتابع: "أوعوا تتصوروا إن الإجراءات اللي أعلنت خلال الكام أسبوع اللي فاتوا دي ثمار الإصلاح، ده إشارة إننا يامصريين عندما نتحمل إجراءات قاسية بكل ما تعنيه هذه الكلمة، لكن المسؤولية هي المسار اللي نجحنا، النجاح كله هو الاستقرار والأمن، حتى الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا بالعمل". (المصدر)



"لماذا فشل النقل العام في القاهرة ونجحت أوبر؟".. السيسي يجيب

تسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال التي ينظمها اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية، عن سبب فشل قطاع النقل العام بالقاهرة، ونجاح شركة "أوبر"؟.

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وأجاب الرئيس عن التساؤل قائلًا: "مانجحش لإننا مش جادين، لإننا بنديره بسوء، مش النقل العام بس، والسكة الحديد، والموانئ، والمصانع، كل القطاعات، بس مش انت السبب، ومش أنا، كلنا مع بعض السبب في الفشل والنجاح". (المصدر)

"لازم نجري ونشتغل".. السيسي: "مصر هتبقى حاجة تانية في وقت مش كبير"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تحقق في مصر خطوة من ألف خطوة، مضيفا: "لازم نجري ونشتغل ونعمر ومنخربش ومنقتلش ومنفسدش، مصر هتبقى حاجة تانية في وقت مش كتير أوي".

وتابع السيسي، في كلمته باحتفال عيد العمال، اليوم الثلاثاء: "وزير قطاع الأعمال قدامي، إحنا بنمسك موضوع موضوع عشان نفهم دا نجح ليه ودا فشل ليه، مهم أن نتوقف مع أنفسنا، ونشوف قطاع الاسمنت والغزل والنسيج، ليه القطاع دا منجحش؟ هل القطاع الخاص سبق القطاع العام؟ مين سبق مين؟ لا القطاع العام سبق بـ65 سنة، طب إصلاح الدولة في القطاع دا لا يساوي 50% من المطلوب لنجاحه، يبقى كل شخص وعامل هو المسئول عن النجاح، مصانع الأسمنت كانت في القطاع العام، لما راحت مكان تاني نجحت، يا ترى العيب فين؟".

وأوضح السيسي: "محدش هيضيع، أنا شوفت كل الأوضاع، اسمحلونا نعمل منظومة قابلة للنجاح، عشان متبقاش الفلوس في الأرض".

وخاطب السيي الحضور: "العدد قليل، عايزين نجيب ناس من الجامعات والمستشفيات والزراعة والقطاع الخاص، عشان نشكرهم ونقولهم إننا شايفنهم".​(المصدر)