قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على استفتاء تعديل الدستور: "خدوا الكلام دا دايما تحفظوه وتحفظوه لأبنائكم ولأحفادكم وتعيشوا بيه، محدش مخلد في مكانهه غير البلد وأهلها، فلازم دايما عينيا وحرصنا عليها وعلى سلامتها، ونزلونا فأي انتخابات كفيل بأنك تحققوا اللي أنتوا عايزينه، اللي أنتوا عايزينه يبقى مكاني هنا انزلوله هييجي، وتجربة الاستفتاء اللي فاتت، الدنيا كلها كانت بتتكلم عليها، بغض النظر عن الرضا أو عدم الرضا، ومفيش حاجة في الوجود عليها إجماع كامل، في ناس هتقول أه، وناس تقول لأ، وناس تقول صح ونقبله، ودا صح لأنها وجهة نظر...

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من السيسي على تعديل الدستور: جبرتوا خاطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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