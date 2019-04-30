الوزير مراد: لن اصوت على موازنة تبقي على كل أبواب الهدر

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "لن اصوت على موازنة تبقي على كل أبواب الهدر والاسراف لإرضاء المحسوبيات وتمس بما تبقى من فتات خبز الناس"، مضيفا:"‏لن نستطيع خداع الناس لان الأرقام لا تكذب ولن أكون شاهد زور على عناوين فضفاضة بدون مضمون".

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