درويش تفقد خيمة المياومين المعتصمين امام الضمان الاجتماعي بطرابلس

تفقد النائب ​علي درويش​ خيمة المياومين الاثني عشر المعتصمين امام مركز ​الضمان الاجتماعي​ في الميناء، معلنا "تضامنه مع قضيتهم".

وشدد درويش على ان "المياومين متعاقدين بشكل رسمي ويمارسون عملهم في الضمان الاجتماعي من دون أن يقبضوا رواتبهم، وهذا الأمر نضعه برسم القيمين على الضمان الاجتماعي، من وزير العمل كميل ابو سليمان وصولا الى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وحتى الى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، وهذا واجبنا بإيصال أصواتكم مباشرة الى المعنيين ومتابعة الموضوع بشكل جدي الى أن تصلوا الى حقكم".

وأكد درويش اننا "ككتلة وسط مستقل وعلى رأسها رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، نؤكد أن يوميات المواطنين ومعاناتهم وتحديدا في ​طرابلس​، سنكون جديين في مقاربة هذا الموضوع وسنضعه برسم المعنيين، إضافة الى متابعته بالشكل الصحيح ليصل ​المياومون​ الى حقوقهم".