الراعي استقبل سفيرة لبنان في إيطاليا والقاضيين خوري ومزهر والمطران الحاج

إستقبل ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ سفيرة ​لبنان​ في ​ايطاليا​ ميرا الضاهر ثم القاضي ​هنري خوري​ والقاضي العقاري في ​النبطية​ احمد مزهر و​المطران شكرالله نبيل الحاج​.

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