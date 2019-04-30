ريتشارد: فخورة بأن اميركا أكبر مساهم في إعادة التحريج في لبنان

أكدت ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ اليزابيث ريتشارد أنها "فخورة بأن ​الولايات المتحدة الأميركية​ أكبر مساهم في إعادة التحريج في لبنان بعد أن خسر البلد كثيرًا من أشجاره"، مشيرة إلى أن "زراعة الشجرة المليونية تعبير عن شراكة الولايات المتحدة الأميركية المستمرة مع لبنان على أكثر من صعيد".

ولفتت ريتشارد، خلال احتفال غرس شجرة المليون بحضور ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، إلى أن "إدارة ​البيئة​ واستدامتها تشمل أيضًا مساعدة الأوطان للحفاظ على أحراجها"، طالبة من "الجميع الدفاع عن بيئة لبنان وحمايتها لتستقطب أعدادًا كبيرة من السياح لأن عدد الأشجار يؤثر على جودة حياة المواطن في وطنه".

وبيّنت السفيرة أن "تشييد أول متنزه حرجي في عنجر يشكل نموذجًا ناجحًا لما بإمكاننا تحقيقه"، مؤكدة "أننا نواصل دعم تحسين وضع الأحراج في الشوف وراشيا وغيرها من القرى لأن إحياء جمال لبنان الطبيعي مهم جدًّا".