أكدت السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد أنها "فخورة بأن الولايات المتحدة الأميركية أكبر مساهم في إعادة التحريج في لبنان بعد أن خسر البلد كثيرًا من أشجاره"، مشيرة إلى أن "زراعة الشجرة المليونية تعبير عن شراكة الولايات المتحدة الأميركية المستمرة مع لبنان على أكثر من صعيد".
ولفتت ريتشارد، خلال احتفال غرس شجرة المليون بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى أن "إدارة البيئة واستدامتها تشمل أيضًا مساعدة الأوطان للحفاظ على أحراجها"، طالبة من "الجميع الدفاع عن بيئة لبنان وحمايتها لتستقطب أعدادًا كبيرة من السياح لأن عدد الأشجار يؤثر على جودة حياة المواطن في وطنه".
وبيّنت السفيرة أن "تشييد أول متنزه حرجي في عنجر يشكل نموذجًا ناجحًا لما بإمكاننا تحقيقه"، مؤكدة "أننا نواصل دعم تحسين وضع الأحراج في الشوف وراشيا وغيرها من القرى لأن إحياء جمال لبنان الطبيعي مهم جدًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر ريتشارد: فخورة بأن اميركا أكبر مساهم في إعادة التحريج في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.