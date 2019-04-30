قام وفد من منطقة ​طرابلس​ في "​القوات اللبنانية​" ضم مستشار رئيس حزب "القوات" للعلاقات الخارجية ​ايلي خوري​، منسق المنطقة جاد دميان، وعضو المجلس المركزي فادي محفوض وعدد من أعضاء المنسقية بزيارة تهنئة لمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد، لكل من متروبوليت طرابلس وسائر ​الشمال​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ادوار ضاهر​ ولراعي أبرشية طرابلس وعكار للموارنة المطران جورج أبو جودة. كما قام الوفد بزيارة تهنئة لمتروبوليت طرابلس و​الكورة​ وتوابعهما للروم الأرثوذوكس ​افرام كرياكوس​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من القوات في طرابلس يزور المطرانين ضاهر وأبو جودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.