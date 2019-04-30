وفد من القوات في طرابلس يزور المطرانين ضاهر وأبو جودة

قام وفد من منطقة طرابلس في "القوات اللبنانية" ضم مستشار رئيس حزب "القوات" للعلاقات الخارجية ايلي خوري، منسق المنطقة جاد دميان، وعضو المجلس المركزي فادي محفوض وعدد من أعضاء المنسقية بزيارة تهنئة لمناسبة عيد الفصح المجيد، لكل من متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر ولراعي أبرشية طرابلس وعكار للموارنة المطران جورج أبو جودة.
كما قام الوفد بزيارة تهنئة لمتروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذوكس افرام كرياكوس.
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