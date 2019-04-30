لفت عضو كتلة "​المردة​" النائب ​طوني فرنجية​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "وصلتني معلومات دقيقة حول قيام مرجعيات في "​التيار الوطني الحر​" بالاتصال بالناجحين في دورة ​الجمارك​ لإبلاغهم بالنتيجة قبل صدورها بشكل رسمي وكأنها "منّة" منهم، فإذا كانت هذه إصلاحاتهم وأسلوبهم في ​محاربة الفساد​ في العهد القوي، فبئس هذا الزمن".

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كانت هذه تفاصيل خبر طوني فرنجية: علمت بقيام مرجعيات بالوطني الحر بابلاغ بعض الناجحين بالجمارك بالنتيجة قبل صدورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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