ابو جوده ترأس اجتماعا في سراي زحلة حول انتشار حشرة الخنفساء ببلدات بقاعية

ترأس محافظ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جوده​ اجتماعا في مكتبه في ​سراي زحلة​، ضم رئيس مصلحة الصحة في البقاع غسان زلاقط، رئيس مصلحة ​الزراعة​ في البقاع خليل عقل، رئيس الدائرة الاقليمية لوزارة ​البيئة​ في البقاع جورج عقل، رئيسة مختبر الحشرات في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المهندسة زينات موسى ورئيسة قسم محافظة البقاع عايدة مراد.

وتناول ابو جوده خلال الاجتماع، موضوع "انتشار حشرة الخنفساء السوداء في عدد من بلدات محافظة البقاع"، فأفادت المهندسة زينات موسى بأنه "يوجد في ​لبنان​ نوعان من هذه الحشرة المعروفة علميا بإسم "Calosoma"، وهما، "C. Olivieri" و"C. Inquisitor"، وشرحت فوائد هذه الحشرات في التوازن البيئي "كونها تتغذى على العديد من اليرقات المضرة بالزراعة والغابات، ومنها دودة الصندل والديدان القارضة وديدان السنديان".

بدوره اشار الدكتور زلاقط الى انه "لم يتم الابلاغ حتى الساعة عن وجود اي حالة قرص او تحسس نتيجة انتشار هذه الحشرات".

هذا، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على انه "من المحبذ عدم ​القضاء​ على هذه الحشرات ضمن المناطق الزراعية، لانها تساهم في الحد من الآفات الزراعية. اما في ما خص التجمعات السكانية، فإنه ينصح بعدم لمسها، لا سيما من قبل الاطفال، كما ينصح بإطفاء الانارة الخارجية ليلا على الشرفات وعند مداخل الابنية، كون هذه الحشرات تنجذب للضوء بشكل كبير، كما ينصح بإحكام اقفال ابواب ونوافذ المنازل. وفي حال لم تؤد هذه الاجراءات الى الغاية المنشودة، فإنه من الجائز استعمال مبيدات الصحة العامة المعترف بها والمرخص لها من قبل ​وزارة الصحة العامة​، وذلك لتخفيف اعداد هذه الحشرات عند الضرورة اي عند ازدياد عددها بشكل كثيف". واتفق المجتمعون على "متابعة المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع".

وقد تم ابلاغ محضر الاجتماع الى وزارات: الداخلية والبلديات والبيئة والصحة العامة، ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية وقائمقاميتي قضاء ​البقاع الغربي​ و​قضاء راشيا​ وبلديات واتحادات بلديات قضاء زحلة والقرى التي لا يوجد فيها بلديات.