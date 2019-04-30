الحكومة الفنزويلية: مجموعة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة حاولت تنفيذ انقلاب والجهود متواصلة لإحباطها

دانت الحكومة الفنزويلية محاولة الانقلاب العسكري في البلاد، لافتة الى أنها تتعامل مع مجموعة صغيرة من "الخونة العسكريين" الذين يحاولون دعم الانقلاب على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ولفتت الى ان مجموعة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة حاولت تنفيذ انقلاب والجهود متواصلة لإحباطها.
وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ظهر في قاعدة جوية في العاصمة كراكاس محاطا بجنود من القوات الجوية.
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