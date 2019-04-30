أفادت وكالة "رويترز" بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع قرب قاعدة "لا كارلوتا" العسكرية الجوية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث يلتقي زعيم المعارضة خوان غوايدو عددا من العسكريين.
وكانت مصادر عديدة أفادت بأن فنزويلا شهدت محاولة انقلاب على السلطات الشرعية.
وكان غوايدو قد اعلن من قاعدة عسكرية في كراكاس عن تلقيه دعما من "جنود شجعان" في الجيش الفنزويلي.
فيما اعلنت الحكومة الفنزويلية انها تعمل للسيطرة على الوضع.
كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق قنابل غاز على الطريق السريع قرب قاعدة جوية في كاراكاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.