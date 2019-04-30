اطلاق قنابل غاز على الطريق السريع قرب قاعدة جوية في كاراكاس

أفادت وكالة "​رويترز​" بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع قرب قاعدة "لا كارلوتا" العسكرية الجوية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث يلتقي زعيم المعارضة خوان غوايدو عددا من العسكريين.

وكانت مصادر عديدة أفادت بأن فنزويلا شهدت محاولة انقلاب على السلطات الشرعية.

وكان غوايدو قد اعلن من قاعدة عسكرية في ​كراكاس​ عن تلقيه دعما من "جنود شجعان" في ​الجيش​ الفنزويلي.

فيما اعلنت الحكومة الفنزويلية انها تعمل للسيطرة على الوضع.