المعارض الفنزويلي المسجون ليوبولدو لوبيز يؤكد أن جنودا يدعمون غوايدو قاموا "بتحريره"

اكد المعارض الفنزويلي المسجون ​ليوبولدو لوبيز​ أن جنودا يدعمون المعارض الفنزويلي ​خوان غوايدو​ قاموا "بتحريره". وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ظهر في قاعدة جوية في العاصمة ​كراكاس​ محاطا بجنود من ​القوات​ الجوية.

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