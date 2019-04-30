رويترز: خوان غوايدو يغادر القاعدة الجوية العسكرية في كاراكاس

أفادت وكالة "رويترز" للانباء بان "زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو يغادر القاعدة الجوية العسكرية في كاراكاس".
وكان غوايدو قد أعلن صباح اليوم من قاعدة عسكرية في كراكاس، تلقيه دعما من "جنود شجعان" في الجيش الفنزويلي. واشار الى إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
فيما دانت الحكومة الفنزويلية محاولة الانقلاب العسكري في البلاد، لافتة الى أنها تتعامل مع مجموعة صغيرة من "الخونة العسكريين" الذين يحاولون دعم الانقلاب على مادورو. واعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على مادورو.
كما أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز فشل محاولة الإنقلاب العسكري على مادورو، مؤكداً أن الأوضاع هادئة في البلاد.
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