النشرة: سقوط جريح في اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة

افاد مراسل النشرة في صيدا عن سقوط جريح في ​اطلاق نار​ في حي حطين _ الكنايات داخل ​مخيم عين الحلوة​ وقد تضاربت ​الانباء​ حول اسبابه حتى الان .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.