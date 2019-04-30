حاتمي: قرار ترامب ضد الحرس الثوري لن يؤثر مطلقا على استراتيجيتنا الاقليمية

اكد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي ان "اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بادراج الحرس الثوري في قائمة ما يسمى بالارهاب، لن يؤثر مطلقا على استراتيجية الجمهورية الاسلامية والحرس الثوري في المنطقة"، مشيراً إلى أن "خبرة ايران في مواجهة المشاكل الناجمة عن الحظر الاميركي"، قائلا: "ان ايران تواجه اجراءات الحظر الاميركي منذ اربعين عاما، ولحد الآن تمكنا من افشالها".
ولفت إلى ان "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قد حقق إنجازا كبيرا، وأصبح من الواضح لدى الرأي العام في ايران والعالم ان البرنامج النووي مجرد ذريعة للأميركيين".
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