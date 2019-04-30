حاتمي: قرار ترامب ضد الحرس الثوري لن يؤثر مطلقا على استراتيجيتنا الاقليمية

اكد وزير الدفاع ال​ايران​ي العميد ​أمير حاتمي​ ان "اعلان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بادراج ​الحرس الثوري​ في قائمة ما يسمى ب​الارهاب​، لن يؤثر مطلقا على استراتيجية ​الجمهورية​ الاسلامية والحرس الثوري في المنطقة"، مشيراً إلى أن "خبرة ايران في مواجهة المشاكل الناجمة عن الحظر الاميركي"، قائلا: "ان ايران تواجه اجراءات الحظر الاميركي منذ اربعين عاما، ولحد الآن تمكنا من افشالها".

ولفت إلى ان "انسحاب ​الولايات المتحدة​ من ​الاتفاق النووي​ قد حقق إنجازا كبيرا، وأصبح من الواضح لدى الرأي العام في ايران و​العالم​ ان البرنامج النووي مجرد ذريعة للأميركيين".