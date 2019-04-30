خارجية روسيا: المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة مجحفة ولا نعتزم الإنضمام اليها

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن "المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة مجحفة"، مشددة على أنها "لا تعتزم الانضمام لهذه المعاهدة، التي تم تبنيها في عام 2013".
وأوضح قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية "أننا نعتبر الانضمام إلى عقد مجحف أمرا خاطئا سلفا"، مشيرا إلى أن "الانضمام لهذه الاتفاقية بعد انسحاب واشنطن منها أصبح أكثر ضبابية".
وأوضح أن "المعاهدة أصبحت شكلية نظرا لعدم تضمنها روسيا والولايات المتحدة والهند والصين".
وكان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من المعاهدة، التي وقعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عام 2013.
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