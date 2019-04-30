خارجية روسيا: المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة مجحفة ولا نعتزم الإنضمام اليها

اعتبرت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة مجحفة"، مشددة على أنها "لا تعتزم الانضمام لهذه المعاهدة، التي تم تبنيها في عام 2013".

وأوضح قسم الإعلام و​الصحافة​ في وزارة الخارجية الروسية "أننا نعتبر الانضمام إلى عقد مجحف أمرا خاطئا سلفا"، مشيرا إلى أن "الانضمام لهذه الاتفاقية بعد انسحاب ​واشنطن​ منها أصبح أكثر ضبابية".

وأوضح أن "المعاهدة أصبحت شكلية نظرا لعدم تضمنها ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ و​الهند​ والصين".

وكان أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الانسحاب من المعاهدة، التي وقعها الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​ في عام 2013.