وزير الدفاع الفنزويلي يعلن رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على الرئيس مادورو

اعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على الرئيس ​نيكولاس مادورو​.

الى ذلك، أعلن وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلاخورخي رودريغيز أن سلطات بلاده تتخذ، كل التدابير اللازمة، للتصدي لمجموعة من العسكريين المؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو. وقال "نود إبلاغ شعب فنزويلا، بأننا نتصدى في الوقت الراهن، لمجموعة غير كبيرة من العسكريين- الخونة، الذين دعموا الانقلاب، ووقفوا ضد الدستور وضد السلام في البلاد".

بدوره، دعا رئيس الجمعية التأسيسية في فنزويلا أنصار الرئيس ادورو للتجمع أمام القصر الرئاسي في كراكاس.