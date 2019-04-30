رويترز: تراجع إنتاج نفط أوبك 90 ألف برميل يوميًا في نيسان

كشفت وكالة "رويترز"، بعد مسح أجرته، أن "إنتاج الأحد عشر عضوًا في أوبك الخاضعين لأهداف تقليص المعروض زاد 110 آلاف برميل يوميًا في نيسان مقارنة مع آذار، بينما تراجع إجمالي إنتاج دول المنظمة 90 ألف برميل يوميًا". وبلغت نسبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج 132 بالمئة مقارنة مع 145 بالمئة في آذار.

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