سيمنس الالمانية توقع اتفاق لتطوير البنية التحتية للكهرباء في العراق

أعلن رئيس وزراء ​العراق​ ​عادل عبد المهدي​ أن "مجموعة "سيمنس" الهندسية الألمانية هي الشريك الرئيسي في اتفاق خارطة الطريق لتحديث شبكة ​الكهرباء​ في البلاد"، مشيرًا إلى أن "أمامها فرصة جيدة للفوز بمعظم الطلبيات البالغة قيمتها 14 مليار دولار".

ويذكر أن مجموعة "سيمنس" كانت تتنافس مع "جنرال إلكتريك الأميركية" على الصفقة التي كانت مقدّرة بـ 15 مليار دولار.