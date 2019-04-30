أردوغان: تركيا في المرتبة الثانية عالميًا بعد أميركا في صناعة الأفلام

أشاد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بقطاع صناعة الأفلام والمسلسلات التركي، مشيرًا إلى أنه "يحقق إيرادات بملايين الدولارات وصادراتنا بلغت 350 مليون دولار".

وأكّد أردوغان أن "​تركيا​ في المرتبة الثانية عالميًا في هذا القطاع بعد ​الولايات المتحدة​"، موضحًا أن "بلاده أصبحت تستقبل السياح خلال المواسم الـ4 من العام"، متوقعًا أن "يصل عدد السياح الأجانب الذين ستستقبلهم تركيا خلال العام الجاري إلى 50 مليون سائح".

ولفت إلى أن "حكومته تسعى إلى جعل ​الاقتصاد التركي​ ضمن الاقتصادات التي تحقق فائضًا في الحساب التجاري"، موضحًا أنها "تستهدف صادرات عند 182 مليار دولار خلال العام الجاري، وعند نصف تريليون دولار في 2023".