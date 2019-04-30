أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطاع صناعة الأفلام والمسلسلات التركي، مشيرًا إلى أنه "يحقق إيرادات بملايين الدولارات وصادراتنا بلغت 350 مليون دولار".
وأكّد أردوغان أن "تركيا في المرتبة الثانية عالميًا في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة"، موضحًا أن "بلاده أصبحت تستقبل السياح خلال المواسم الـ4 من العام"، متوقعًا أن "يصل عدد السياح الأجانب الذين ستستقبلهم تركيا خلال العام الجاري إلى 50 مليون سائح".
ولفت إلى أن "حكومته تسعى إلى جعل الاقتصاد التركي ضمن الاقتصادات التي تحقق فائضًا في الحساب التجاري"، موضحًا أنها "تستهدف صادرات عند 182 مليار دولار خلال العام الجاري، وعند نصف تريليون دولار في 2023".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تركيا في المرتبة الثانية عالميًا بعد أميركا في صناعة الأفلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.