مع اقتراب عمرة رمضان.. حدود تدبير الريال السعودي في 3 بنوك عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

وضعت البنوك العامة الثلاثة وهم الأهلي والقاهرة ومصر، حدًا أقصى لتدبير الريال السعودي، على تأشيرة عمرة رمضان، سواء لعملاء أو غير عملاء البنك.

وتشهد البنوك في شهر رمضان من كل عام إقبالًا متزايدًا بين العملاء لشراء الريال السعودي بغرض العمرة مقارنة بباقي شهور السنة.

ويتباين الحد الأقصى لتدبير الريال السعودي من بنك إلى أخر، وكذلك يختلف التدبير داخل البنك الواحد على حسب عميل أو غير عميل البنك.

ولكن البنوك الثلاثة تشترط ضرورة توفير صورة من تأشيرة السفر للعمرة وكذلك جواز السفر كشرط لتدبير الريال السعودي وذلك لإطلاع البنوك على غرض شراء الريال.

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وخلال السطور التالية يوضح الخليج 365 الحد الأقصى لتدبير الريال السعودي في كل بنك:

البنك الأهلي:

يتيح البنك ألف ريال سعودي سواء لعميل البنك أو غير العميل وفي بعض الأحيان يدبر البنك أكثر من ألف ريال سعودي للعملاء المميزين بموافقة مدير الفرع.

بنك مصر:

يدبر البنك ألفي ريال سعودي كحد أقصى لعملاء البنك و ألف ريال سعودي لغير عملاء البنك أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى.

بنك القاهرة:

يصل الحد الأقصى لتدبير الريال السعودي في بنك القاهرة إلى 3 آلاف ريال سواء لعميل أو غير عميل البنك بشرط توافر التأشيرة وجواز السفر.