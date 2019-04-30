محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية بالإعدادي العام والمهني والثانوي العام والفني.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق عملية تعليمية تعمل على تخريج طلاب متميزين، كما تقوم الحكومة بتطوير المناهج لتواكب حركة التطورات الجارية على الساحة الدولية وتناسب سوق العمل.

وشدد علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالمناهج الدراسية والتركيز في دراستهم، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق.