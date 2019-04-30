تعرف على سعر الريال السعودي في 10 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد: سجل سعر الريال السعودي، أمام الجنيه في بنكي الأهلي ومصر، نحو 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع. وبلغ سعر الريال السعودي في بنكي كريدي أجريكول والتجاري الدولي، نحو 4.54 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع. وسجل سعر الريال السعودي في بنكي قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 4.55 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع. Advertisements وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو4.49 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع. وسجل سعر الريال السعودي في بنكي العربي الإفريقي والإسكندرية 4.53 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع وبلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 4.50 للشراء، و4.62 جنيه للبيع.

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