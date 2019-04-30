شاب عراقي يقتل شقيقته لسبب صادم

أعلن مصدر أمني في محافظة بابل وسط العراق اليوم ، مقتل فتاة على يد شقيقها، والذي سلم نفسه بعد تنفيذ جريمته للجهات

الأمنية.

وكشف المصدر لـروسيا اليوم أن "الشاب قتل شقيقته بالقرب من محكمة قضاء المحاويل التابع لمحافظة

بابل"، مشيرا إلى أن الأخ الغاضب من زواج شقيقته دون إذنه قتلها بإطلاق ثلاث رصاصات عليها.

وأضاف أن "القاتل سلم نفسه للجهات الأمنية"، معترفا أنه قتل شقيقته لعدم رضاه على زواجها".