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شاب عراقي يقتل شقيقته لسبب صادم

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أعلن مصدر أمني في محافظة بابل وسط العراق اليوم ، مقتل فتاة على يد شقيقها، والذي سلم نفسه بعد تنفيذ جريمته للجهات

الأمنية.

وكشف المصدر لـروسيا اليوم أن "الشاب قتل شقيقته بالقرب من محكمة قضاء المحاويل التابع لمحافظة

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بابل"، مشيرا إلى أن الأخ الغاضب من زواج شقيقته دون إذنه قتلها بإطلاق ثلاث رصاصات عليها.

وأضاف أن "القاتل سلم نفسه للجهات الأمنية"، معترفا أنه قتل شقيقته لعدم رضاه على زواجها".

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