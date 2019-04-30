بولتون يطالب الجيش الفنزويلي بدعم خوان جوايدو

قال جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي عقب محاولة الانقلاب في فنزويلا، أنه ينبغي على العسكريين هناك دعم البرلمان الفنزويلي بزعامة رئيس المعارضة خوان جوايدو.

وكتب بولتون على تويتر، أنه يجب على القوات المسلحة الفنزويلية "حماية الدستور والشعب الفنزويلي ودعم الجمعية الوطنية (البرلمان) والمؤسسات القانونية ضد اغتصاب الديمقراطية".

وقبل ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يتابع الأحداث

في فنزويلا عن كثب، إثر دعوة جوايدو لانتفاضة عسكرية لإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: "لقد تم إبلاغ الرئيس ونراقب ما يجري".

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ودعا جوايدو في وقت سابق من الثلاثاء العسكريين "لانتفاضة عسكرية" على حكومة الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو: "في الوقت الحالي، أقابل قادة كل القطاعات الرئيسية في قواتنا المسلحة، وذلك بهدف إطلاق المرحلة الختامية من "عملية الحرية"، زاعما بأنه تم تسجيل كلمته هذه من داخل قاعدة "فرانسيسكو ميراندي" الجوية بالقرب من كاراكاس.

من جانبه أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو رفضه أي محاولة للانقلاب على السلطات الشرعية في البلاد.

وصرح بادرينو بأن القوات المسلحة ثابتة في دفاعها عن الدستور وعن السلطات الشرعية بقيادة مادورو، مشيرا إلى أن كل الوحدات في حالة طبيعية في الثكنات والقواعد العسكرية.