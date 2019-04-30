فنزويلا تتهم كولومبيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا، كولومبيا بمساعدة المعارضة في محاولة الانقلاب الأخيرة. وكتب أرييسا في صفحته على "تويتر": "ندين الدعم الذي تقدمه السلطات الكولومبية لمحاولة الانقلاب الجديدة هذه في فنزويلا". وأشار وزير الخارجية الفنزويلي إلى أن "جميع التحركات السابقة للمعارضة ساندتها الولايات المتحدة وكولومبيا، وأنها باءت بالفشل". التحركات السابقة للمعارضة ساندتها الولايات المتحدة وكولومبيا، وأنها باءت بالفشل". Advertisements وأعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الجمعة الماضي أن "الجيش مستعد لدعمه"، وحدد زعيم المعارضة الأول من مايو، لبدء ما أطلق عليه "المرحلة النهائية" لما يسمى "عملية الحرية"، التي تهدف إلى إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة. وأعلنت الحكومة الفنزويلية الثلاثاء، إحباط محاولة انقلاب عسكري على الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، رفض أي محاولة للانقلاب على السلطات الشرعية في البلاد.

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