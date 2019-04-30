العسكري السوداني: مقتل 6 أمنيين في مواجهات مع متظاهرين

أعلن المجلس العسكري السوداني مقتل 6 رجال أمن بمواجهات مع متظاهرين أمس الاثنين في أنحاء البلاد، فيما قال قادة الاحتجاج إن الجيش يحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو حميدتي في مؤتمر صحفي إن لديه مطالب لقوى التغيير أهمها فتح الكباري والامتناع عن شل حركة القطارات، مؤكدا أن المجلس "ملتزم بالتفاوض لكن لا فوضى بعد

اليوم"، مضيفا: "قوى التغيير وافقت على فتح الكباري ولكنها لم تنفذ تعهداتها".

كما ذكر أن المجلس سيتعامل بالحسم اللازم لمواجهة أي خرق للقانون، وأضاف: "أجرينا اتفاقا مع قوى الحرية والتغيير خلال الاجتماع الثالث يوم أمس الاثنين، بفتح الجسور وفتح الطريق للقطارات لكن قوى الحرية والتغيير غير صادقة وقالوا للشباب المعتصمين غير الاتفاق

Advertisements

الذي تم ونريد أن الشباب يحكم بيننا".

وأضاف: "نحن كمجلس عسكري انتقالي واجبنا حماية المواطن وممتلكاته وبسط الأمن والقانون، ولن نقبل بأي فوضى، وسيتم التعامل بالحسم اللازم وفق القانون".

وبالمقابل ذكر تجمع سوداني يقود التظاهرات، أن الجيش السوداني يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عبر إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، لكن شهودا قالوا إن الجنود لم يدخلوا إلى المكان.

ولا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش بعد ثلاثة أسابيع تقريبا على الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل.