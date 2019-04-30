معارض فنزويلي: جنود يدعمون جوايدو قاموا بتحريره من سجنه

قال المعارض الفنزويلي المسجون ​ليوبولدو لوبيز، إن جنودا يدعمون زعيم المعارضة خوان جوايدو​ حرروه من سجنه"، بينما أعلنت كاراكاس أن البلاد تعرضت لمحاولة انقلاب عسكري.

وغرد المعارض على حسابه في "تويتر" حرض فيها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو داعيا الفنزويليين للتعبئة، وزعم أنه موجود في قاعدة "لا كارلوتا" الجوية.

وأرفق المعارض التغريدة بصورته صحبة رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو، العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.

وأعلنت حكومة الرئيس نيكولاس مادورة اليوم عن إحباطها محاولة انقلاب عسكري وصفتها بـ "الصغيرة"، قام بها "عسكريون خونة"، بالتعاون مع معارضين يمينيين.