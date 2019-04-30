الاحتلال الإسرائيلي يقلص مساحة الصيد في غزة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 6 أميال بحرية بحجة إطلاق صاروخ من القطاع الليلة الماضية تجاه إحدى المستوطنات.
وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن الصاروخ -الذي سقط قبالة السواحل- تم إطلاقه بشكل متعمّد.
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