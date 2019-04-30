قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً ألمانياً

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وفداً برلمانياً ألمانياً يزور الدولة حالياً.
وتناول لقاء معاليه مع سعادة يورغن هارت، عضو البرلمان الألماني المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية في كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي وسعادة نيكولاس لوبيل عضو البرلمان الألماني عن الحزب ذاته، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيز التواصل.
وقدم معاليه للوفد شرحاً حول توجهات السياسة الخارجية للدولة، وتناولت المقابلة تطورات الملفات الإقليمية وآخر مستجداتها.
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