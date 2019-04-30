الجيش الجزائري يعد بكشف ملفات فساد كبيرة

نقلت وسائل إعلام جزائرية، عن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قوله، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الكشف عن ملفات فساد كبيرة ضمن المساعي المستمرة لمحاربة الكسب غير المشروع.

ولم يذكر صالح أي أسماء أو تفاصيل عن الملفات.

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