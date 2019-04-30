مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين في شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن جندياً تركياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة في شمال سوريا أثناء هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية السورية. ووقع الهجوم في منطقة أجرت فيها تركيا عمليات عبر الحدود أُطلق عليها اسم (درع الفرات) في 2016 لإخراج مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي ووحدات حماية الشعب من المنطقة الحدودية. Advertisements اقرأ أيضاً... مقتل 7 جنود أتراك بانفجار مخزن ذخيرة في قاعدتهم وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية. وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الجيش التركي رد بفتح النار على أهداف لوحدات حماية الشعب.

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