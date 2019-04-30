كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 مايو.. لافروف سيبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أنه في يوم الثامن من مايو ستجري مباحثات بين وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال اللقاء أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

هذا وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في الـ22 من أبريل الجاري، هاتفيا مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، التسوية السورية والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية تطورت في السنوات الأخيرة، في مجالات عدة، وخاصة مكافحة الإرهاب في سوريا والتعاون الاقتصادي والتجاري والتفاعل على الساحة الدولية.