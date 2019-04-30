كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة العدل التشيكية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية وسط الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدت ماري بينيسوفا، وزيرة العدل الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، وسط احتجاجات الشوارع ضد تعيينها.

وتظاهر الآلاف في براغ، وفي أماكن أخرى للاحتجاج على تعيين ماري بينيسوفا، الذين يقولون، إن ذلك قد يعرض النظام القانوني للخطر فيما يقرر المدعون ما إذا كان يجب توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء أندريه بابيس، بشأن الاحتيال المزعوم المتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي.

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وينفي "بابيس"، ارتكاب أي مخالفات، وانتقد حليفه المقرب زيمان مرارًا الإدعاء.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، بصفتها نائبة، صوتت "بنيسوفا" ضد طلب الشرطة تجريد "بابيس" من الحصانة البرلمانية لمواجهة التحقيق.

ويقول المحتجون والمعارضة إنها قد تحاول التأثير على قضيته.