كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: مقتل جندي وإصابة 3 في هجوم وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولين أتراك، أن جنديًا قُتل وجرح ثلاثة آخرون في هجوم شنه متشددون أكراد سوريون في منطقة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي شنته وحدات حماية الشعب الكردي السورية، أو ما يسمى بـ "وحدات حماية الشعب"، وقع في منطقة "درع الفرات" المزعومة. التي قامت تركيا وقوات المعارضة السورية المتحالفة معها بتطهيرها من مقاتلي "داعش" في عملية عبر الحدود في العام 2016.

ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل.. لكنها أضافت، أن الجيش التركي رد على الهجوم بضرب أهداف وحدات حماية الشعب في المنطقة.

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام مؤيدة للأكراد، إن القوات التركية ردت بالقصف. ولم يعرف على الفور ما إذا كانت الضربات الانتقامية أسفرت عن سقوط ضحايا.