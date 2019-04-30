كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سماع دوي إطلاق نار على تجمع "جوايدو" في فنزويلا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت أنباء عن سماع دور طلقات نارية في تجمع "جوايدو"، بعد ساعات من حثه على الوقوف ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وحسب "رويترز"، قال لشهود عيان، إنهم شاهدوا رجال يرتدون الزي العسكري يرافقون "جوايدو" أثناء تبادل إطلاق النار مع الجنود الذين كانوا يدعمون "مادورو".

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح من الذي أطلق الرصاص.