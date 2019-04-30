كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة الفنزويلية: الأسرة العسكرية انضمت لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، المعترف به رئيساً مؤقتاً للبلد اللاتيني من قبل نحو 50 دولة، الثلاثاء أن "الأسرة العسكرية اتخذت خطوة" للانضمام إليه وتحقيق هدف "الوقف النهائي لاغتصاب السلطة" الذي يعتبر أن نيكولاس مادورو يمارسه.

ونقلت وكالة الألمانية أن مجموعة من الجيش الفنزويلي حررت زعيم المعارضة الفنزويلي ليوبولدو لوبيز، من إقامته الجبرية التي يقبع فيها منذ سنوات.

وكتب لوبيز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "عسكريون حرروني بأمر من الرئيس جوايدو".

وذكر لوبيز أنه تواجد مع خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد، وجنود في القاعدة الجوية لا كارلوتا الجوية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

Advertisements

وقال غوايدو في تغريدة على تويتر: "لقد بدأ شعب فنزويلا نهاية لاغتصاب السلطة ... في هذه اللحظة ، ألتقي بالوحدات العسكرية الرئيسية في قواتنا المسلحة ، وبدأت المرحلة الأخيرة من عملية الحرية".

وقال جوايدو إنه "في قاعدة لا كارلوتا الجوية في كاراكاس، ودعا أنصاره إلى التجمع هناك".

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية، "إفي" عن وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز، اليوم الثلاثاء، أن حكومة نيكولاس مادورو "تواجه وتفشل" خطة انقلاب دولة، في إشارة إلى تصريح زعيم المعارضة، خوان جوايدو، من قاعدة جوية عسكرية.

وقال الوزير: "إننا نبلغ شعب فنزويلا أننا نواجه حالياً مجموعة صغيرة من العسكريين الخونة الذين انتشروا في منطقة ألتاميرا للترويج لانقلاب ضد الدستور وسلام البلاد".

وقال شاهد لمراسل وكالة رويترز للأنباء إن "زعيم المعارضة خوان جوايدو يقف قرب قاعدة جوية في كراكاس وتحيط به مجموعة من الرجال في زي عسكري".