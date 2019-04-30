كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: تصريحات بومبيو "حمقاء وخطيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف دبلوماسي كوري شمالي بارز، تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بشأن "تغيير المسارات" في حال انهيار المفاوضات النووية مع بيونغيانغ بأنها "حمقاء وخطيرة".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية، الثلاثاء، عن النائب الأول لوزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، قوله إن تصريحات بومبيو تشير ضمنيا إلى استخدام محتمل لتدابير عسكرية لتفكيك النظام السياسي في البلاد.

وكانت قمة عقدت فبراير الماضي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، انهارت على خلفية مطالب غير متوافقة بشأن رفع العقوبات ونزع السلاح النووي.

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وطلبت كوريا الشمالية في وقت سابق من الشهر الماضي تنحية بومبيو عن المفاوضات النووية. وأدلى بومبيو بالتصريحات الأسبوع الماضي خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية.

وفي 10 أبريل الجاري، وصف وزير الخارجية الأميركي، الزعيم الكوري الشمالي بـ"الطاغية"، في أحدث مؤشر على عودة التوتر إلى العلاقات بين واشنطن وبيونغيانغ.

في المقابل، أعربت كوريا الشمالية، في 18 أبريل الجاري، عن عدم رغبتها بمشاركة بومبيو، في المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغيانغ، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.