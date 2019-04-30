كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفنزويلية تعلن إحباط محاولة الانقلاب ضد الرئيس مادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وأكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو رفض أي محاولة للانقلاب على السلطات الشرعية في البلاد.

وصرح فلاديمير بادرينو بأن القوات المسلحة ثابتة في دفاعها عن الدستور وعن السلطات الشرعية بقيادة مادورو، مشيرا إلى أن كل الوحدات بحالة طبيعية في الثكنات والقواعد العسكرية.

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وأفادت مصادر حكومية في فنزويلا قي وقت سابق اليوم، بأن البلاد شهدت محاولة انقلاب على السلطات الشرعية، وأنه يجري التصدي لها وقمعها.

وقال وزير الاتصالات والإعلام خورخي رودريغيز، إن السلطات تقمع تمردا قامت به مجموعة من العسكريين الساعين لتغيير السلطة في البلاد.

ونشر رودريغيز تغريدة على تويتر قال فيها "نود إبلاغ شعب فنزويلا، أننا نتصدى في الوقت الراهن، لمجموعة غير كبيرة من العسكريين- الخونة، الذين انتشروا عند عقدة طرق التاميرا لتنفيذ انقلاب ضد الدستور والسلام في الجمهورية".