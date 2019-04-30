كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قريشي": يجب على باكستان وأفغانستان حل النزاعات المشتركة دون تدخل طرف ثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، باكستان وأفغانستان يوم الثلاثاء على إيجاد إرادة سياسية لحل الخلافات المتبادلة بينهما ، دون تدخل طرف ثالث.

وقال "قريشي"، في خطاب ألقاه في حوار المسار الثاني حول أفغانستان وباكستان، حضره أكاديميون ومفكرون يمثلون كلا البلدين: "لقد حان الوقت لباكستان وأفغانستان لبناء الجسور، وليس الإتلاف. نحن بحاجة إلى الجلوس والتفكير ورسم مستقبل معًا".

وأكد وزير الخارجية، أن باكستان وأفغانستان بحاجة إلى فهم التحديات المشتركة بمستقبلهما وجغرافياتهما، وأيضًا إيجاد حلول مشتركة لمعالجتها.

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وأضاف "قريشي": "هل يحتاج شعب أفغانستان وباكستان لطرف ثالث ليقول ما هو في مصلحتهم؟ ألا يمكننا أن نقرر بأنفسنا؟ كلما أدركنا قريبًا، كلما كان ذلك أفضل".

وعبر "قريشي"، عن رغبة باكستان الصادقة لضمان السلام في أفغانستان، قائلًا، إن البلاد مصرة على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تعميق التعاون.

وأوضح: "اليوم في باكستان، لدينا حكومة تمد يد الصداقة إلى إخوانهم الأفغان. هذه لحظة تاريخية. إذا فوتنا هذه الفرصة، فإن الأجيال القادمة ستلعن حكومات كلا الجانبين".