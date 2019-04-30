كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روحاني": إيران ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستواصل تصدير النفط على الرغم من الضغوط الأمريكية الهادفة إلى خفض شحنات البلاد من الخام إلى الصفر.

وقال "روحاني"، في خطاب بث على الهواء في التلفزيون الرسمي: "قرار أمريكا بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر قرار خاطئ ومخطئ ولن نسمح بتنفيذ هذا القرار".

وأضاف "روحاني": "في الأشهر المقبلة، سيرى الأمريكيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية".