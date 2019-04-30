فتحي جمال في الكونغو لحسم أولى انتدابات الرجاء الصيفية وصعوبات تعترض الصفقة

حل فتحي جمال، المدير التقني لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بالكونغو الديموقراطية، وذلك من أجل فتح باب المفاوضات مع نادي فيتا كلوب الكونغولي، لضم لاعبه فابريس نغوما، أحد أبرز اللاعبين في الفريق، وأكثر الأسماء المطلوبة في الفريق الأخضر.

ومن المرتقب أن يتوصل الناديان لاتفاق نهائي، في الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم أولى صفقات النادي الأخضر الصيفية، على الرغم من مواجهة المدير التقني للرجاء لبعض الصعوبات.

وعلم “اليوم24” من مصدر مطلع، أن النادي الأخضر، عرض على النادي الكونغولي 160 مليون سنتيم، غير أن إدارة فيتا كلوب طلبت مبلغا أكبر.

ويبلغ نغوما من العمر 25 سنة، يبلغ طوله متر و88 سنتمتر، وينشط في مركز متوسط الميدان الهجومي، كما سبق له وأن حمل ألوان المنتخب الكونغولي الأول في 4 مناسبات.