شاب مغربي يفقد حياته بسبب تدخل إنساني..تلقى طعنات قاتلة!

عثر الحرس المدني الإسباني، أمس الاثنين، في ميناء سبتة المحتلة، على جثة شاب مغربي، يبلغ من العمر 24 سنة.

وكشف موقع”el faro ceuta” أن الشاب “سفيان” من مواليد مدينة تطوان، في حي “الباريو”، كان قيد حياته يعيش في ميناء الثغر المحتل، وتلقى طعنات لاذعة في مناطق متفرقة من جسده، بعد أن حاول منع مجموعة من النشالين، من اعتراض سبيل أحد القاصرين في الميناء.

وفور تلقيها إشعارا بوجود شخص ينزف، انتقلت عناصر الحرس المدني الإسباني إلى عين المكان، حيث وجدت الضحية في حالة حرجة، فارق على إثرها الحياة، متأثرا بجروحه، مباشرة بعد نقله على متن سيارة إسعاف.

وأضاف الموقع ذاته أن عناصر من الحرس المدني الإسباني، تمكنت من توقيف مشتبه فيه، يبلغ من العمر 19 سنة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما لا يزال البحث جاريا على المشتبهين الآخرين.