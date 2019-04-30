الفاسي الفهري يعترف: مشروع السكن الاجتماعي بـ14 مليون فشل..وسكان “البراريك” يريدون بقعا وليس شققا!

أقر عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صباح اليوم الثلاثاء، بفشل مشروع برنامج الإسكان بـ140 ألف درهم، الذي لم تنجز منه الحكومة، خلال العام الماضي، سوى 963 وحدة.

وأوضح الفاسي الفهري، خلال تقديمه لحصيلة وزارته، صباح اليوم، أن برنامج سكن 140 ألف درهم لم ينجح، لأن سكان أحياء الصفيح، الذين وجه إليهم هذا البرنامج، يفضلون الحصول على البقعة الأرضية بدل الشقق منخفضة التكلفة.

واعتبر الفاسي الفهري أن هذا البرنامج لا يمكن أن ينجح، إلا عندما تتوفر الظروف المحيطة به، مثل المرافق العمومية، والتنقل، والمدارس، لأنه حسب قوله: “مهما كانت هذه البرامج إيجابية، فيجب مراجعتها لتجنب بعض العيوب”.

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وفي الوقت الذي لا تزال الحكومة تواجه فيه صعوبات لمحاصرة دور الصفيح، اعتبر الوزير التقدمي أن “اختزال إشكالية الصفيح في إعادة الإيواء يؤدي إلى مدن مشتتة في تناقض مع ضوابط التعمير”، داعيا إلى مقاربة أكثر شمولية في معالجة دور الصفيح.

وتخصص الحكومة 6,2 مليار درهم لبرنامج “مدن بدون صفيح” من أجل تنفيذ البرامج بـ26 مدينة المتبقية، إذ أكدت وزارة الإسكان، اليوم، مواصلة التعاقد بشأن 108941 أسرة، توجد البرامج الخاصة بها في طور الدراسة، أو لا تزال غير مبرمجة بعد في المدن المتبقية.

وأوضح الفاسي الفهري اليوم، أنه تم تخصيص 38 مليون درهم عام 2019 من أجل تسهيل استفادة 11763 أسرة من أصل 34894 أسرة، وذلك في أفق إعلان سبع مدن أخرى بدون صفيح، ويتعلق الأمر بكل من مدن فاس، وميسور، والرباط، وطنجة، وتطوان، وعين عتيق، ومولاي يعقوب.