إطلاق حملة جديدة لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية

وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن الحملة، التي تنظم تحت شعار “التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود”، تأتي تنفيذا لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة التدبير رقم 248 من المحور الفرعي المتعلق بحقوق الطفل، وترصيدا لنتائج المرحلة الأولى (شتنبر 2017 إلى غاية 18 ماي 2018) التي أسفرت عن تسجيل 23151 شخصا في مختلف جهات المملكة، 85 بالمائة منهم دون سن الثامنة عشرة.

وذكر المصدر بأن منشور رئيس الحكومة رقم 2017/12 الصادر بتاريخ 04 شتنبر 2017، نص على أن هذه الحملة ترتكز على مبدأ التعبئة والتواصل والتنسيق بين الفاعلين الرئيسين ومختلف المعنيين، حيث تم إحداث لجنة وزارية مشتركة على المستوى المركزي تسهر على تنفيذ منشور رئيس الحكومة ولجان جهوية ولجان إقليمية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية.